بلدية "سراة عبيدة" تزيل تعديات عن أراضٍ حكومية بمساحة 800 ألف متر

بمشاركة اللجنة المختصة والجهات الأمنية.. وطبَّقت الأنظمة بحق المخالفين

أزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم الاثنين تعديات على أراضٍ حكومية، تزيد مساحتها على 800 ألف متر مربع.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية بقرية الجزعة التابعة للمحافظة، وهي عبارة عن غرف وخزان وعقوم ترابية، أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، وطُبّقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.