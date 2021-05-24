الصراع يشتعل للنجاة من الهبوط في باقي مباريات الجولة 29 من دوري المحترفين

النصر والاتحاد في رحلة البحث عن البطاقة الآسيوية

تستكمل الثلاثاء مباريات الجولة 29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وهي المسابقة التي نجح بالفعل الهلال في التتويج بها.

ستكون مباريات الغد بالغة الأهمية لتوضيح الفرق الهابطة للدرجة الأدنى وللفرق المتأهلة آسيويًا.

أبها - الأهلي

الأهمية لفريق أبها الذي يصارع لأجل النجاة حيث يملك 34 نقطة فيما يملك الأهلي 38.

الاتحاد - العين

هبط العين رسميًا للدرجة الأدنى فيما تكمن أهمية المباراة لصالح الاتحاد الساعي لحجز موقع في المسابقة الآسيوية القادمة.

الباطن - ضمك

مباراة من العيار الثقيل حيث يتصارع كلا الناديين على النجاة من الهبوط، يملك الباطن 33 نقطة فيما يملك ضمك 30 نقطة.

الاتفاق - الرائد

تكمن أهمية المباراة لفريق الرائد الذي يبحث عن النجاة هو الآخر حيث يملك 35 نقطة في حين يملك الاتفاق 41 نقطة.

الفتح - القادسية

القادسية يملك 34 نقطة في حين يملك الفتح 38 نقطة، حيث يحتاج القادسية إلى الفوز للابتعاد عن الهبوط.

الوحدة - النصر

مباراة قوية حيث يصارع الوحدة للبقاء حيث يملك 31 نقطة في مواجهة النصر الذي يملك 45 نقطة.