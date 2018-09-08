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بعد معارك شديدة مع المتمردين أسفرت عن مقتل وجرح العشرات

اليمن.. الجيش يستعيد مواقع في حيران ويتقدم إلى مشارف عبس

استعادت قوات الجيش الوطني اليمني، عددًا من المواقع جنوب شرق حيران على ‏مشارف مديرية عبس، وسيطرت على مناطق جديدة تابعة لمحافظة حجة، شمالي غربي اليمن.‏

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله موقع المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن التقدم ‏المحرز جاء عقب معارك دارت خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات ‏من المتمردين الحوثيين وأسر أحد عناصرها الذي تم إسعافه؛ بسبب إصابته.‏

وأشار المصدر إلى أن الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، شرعت في نزع الألغام من ‏المناطق التي تم تحريرها خاصة على الطريق العام الرابط بين منطقة وادي الزين بمديرية ‏حيران مع خميس بني حسن بمديرية عبس، تسبب انفجار بعضها في إصابة 7 مدنيين ‏بإصابات مختلفة وذلك بعد انفجار لغمين بسيارتين مدنيتين في حادثين منفصلين.‏