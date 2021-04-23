"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1205 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 410191 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1205 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 393.653 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6878 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9660 والحالات الحرجة 1205 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 410191 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1205 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 393.653 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6878 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9660 والحالات الحرجة 1205 حالة.