"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1205 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 410191 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1205 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 393.653 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6878 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9660 والحالات الحرجة 1205 حالة.

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23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 03:40 PM

"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1205 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 410191 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1205 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 393.653 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6878 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9660 والحالات الحرجة 1205 حالة.

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