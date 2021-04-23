"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1205 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 410191 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1205 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 393.653 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6878 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9660 والحالات الحرجة 1205 حالة.