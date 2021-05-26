القوات البحرية تستعد للاحتفال بترسية العارضة الرئيسة لأولى سفن "طويق"

العملية ستتم في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية

تستعد القوات البحرية الملكية السعودية للاحتفال بمراسم ترسية العارضة الرئيسة للسفينة الأولى لمشروع "طويق".

وتحمل هذه السفينة الأولى في المشروع، رسمياً، اسم "سفينة جلالة الملك سعود".

ومن المقرر إتمام مراسم الترسية في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.