"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل عبدالله بن سعد المالكي من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بزواجه من ابنة المرحوم هارون إبراهيم، بجدة.



جاء ذلك بحضور عدد محدود من أسرة العروسين تماشياً مع الأنظمة الاحترازية المتبعة للوقاية من (كوفيد-19).



"سبق" تهنئ "المالكي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.