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أجرى اتصالًا هاتفيًّا استعرض فيه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" بحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الهند

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.