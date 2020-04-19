قوميز يغادر إلى فرنسا.. ويشكر حكومة المملكة على مكافحة فيروس كورونا

غادر المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هدّاف فريق الهلال، اليوم الأحد، عائداً إلى بلاده على متن طائرة خاصة؛ نظرًا لتوقف النشاط الكروي بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.



ونشر أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"؛ صورة له في مطار الملك خالد في مدينة الرياض، أرفقها بعبارة كتبها باللغة العربية قال فيها: مغادرة فورية للقاء عائلتي. أود أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية، وكل من يعمل كل يوم لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة.