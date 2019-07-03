الصين: "نجمة البحر" مطار جديد بحجم 140 ملعب كرة قدم.. شاهد التفاصيل

سيكون قادرًا على استيعاب 72 مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2025

كشفت الصين عن انتهاء أعمال بناء "مطار بكين الدولي رقم 2" الذي من المتوقع أن يصبح أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم؛ بحسب "شينخوا".

وسيكون المطار الجديد الواقع في جنوبي المدينة قادرًا على استيعاب 72 مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2025 و100 مليون بحلول عام 2040، وهو مصمم لتخفيف الضغط عن المطار الأول، ووفقًا لصحيف "ذا صن" البريطانية يضم المطار أكبر صالة سفر في العالم بمساحة 140 ملعب كرة قدم.

ووصف "إيفان دول"، المحلل لدى شركة "إنترشونال هولدينغز" بهونغ كونغ: "إن المطار الجديد هو مشروع تاريخي للاحتفال بالذكرى السبعين لليوم الوطني للصين، وتم بناؤه وفقًا لمعايير عالية جدًّا".

وبالمطار الجديد الذي تُقَدر قيمته بـ12.9 مليار دولار، تنضم بكين إلى قائمة المدن الكبرى مثل لندن، نيويورك، وطوكيو التي تمتلك العديد من المطارات الدولية.

يُذكر أن العمل في مطار داشينغ الدولي الجديد (بكين)، سيبدأ رسميًّا بحلول نهاية سبتمبر القادم، بعد ستة اختبارات تشغيل رئيسية.