انطلاق أعمال مجلس إدارة جمعية "حركية" في دورته الرابعة

جرى توزيع المهام على أعضاء المجلس باللجان المختلفة

عقد مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار اجتماعه الأول في دورته الرابعة في مقر الجمعية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس ناصر بن محمد المطوع، وبحضور نائب رئيس المجلس عسكر بن حريميص الحارثي، والمشرف المالي عبدالرحمن بن سالم السيف، وعضوية كل من المهندس بندر بن عبدالله الراجحي، والدكتور طلال بن سليمان الحربي، والدكتور طامي بن فهيد المطيري، وعبدالرحمن بن سعد الجبرين، ومنصور بن علي الحربي، وبندر بن فهد بن مقيل.

بدأ الاجتماع بتهنئة الأعضاء على انتخابهم لمجلس الإدارة في دورته الرابعة لإكمال مسيرة العطاء لخدمة الجمعية.

وتضمن جدول الأعمال عرض فيلم تعريفي عن الجمعية ومنجزاتها خلال السنوات الماضية، وجرى توزيع المهام على أعضاء المجلس باللجان التنفيذية والأنظمة والتشريعات والاتصال المؤسسي والبرامج وتقنية المعلومات والاستثمار، وكذلك مناقشة مواعيد اجتماعات المجلس. كما اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وبعد الاجتماع صرح المهندس ناصر المطوع بكلمة، قال فيها: "بفضل الله -سبحانه وتعالى- في هذا اليوم المبارك عقدنا أول مجلس إدارة للجمعية في دورتها الجديدة، بحضور جميع أعضاء المجلس الذين انتُخبوا لهذه الدورة الجديدة. وبهذه المناسبة أهنئ الزملاء الذين تم انتخابهم من قِبل الجمعية العمومية ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة، وقد شرفوني بأن أكون رئيسًا لمجلس الإدارة. وأتقدم بالشكر الجزيل للزملاء الذين كانوا في مجلس الإدارة السابق، وأسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفقنا جميعًا لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها هذه الجمعية".