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داعية الله أن يتقبل من الحجاج وأن يجعل ذنبهم مغفورًا وسعيهم مشكورًا

"سبق" تهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك

يسر أسرة صحيفة "سبق" الإلكترونية، أن تتقدم بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلين المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير والسلام.



داعين الله العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يجعل ذنبهم مغفورًا وسعيهم مشكورًا.



وكل عام وأنتم بخير.