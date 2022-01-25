فترة صالحة للمزروعات.. "الحصيني": قلما تفشل البذور في "بذرة الست"

قال: تبدأ في 7 رجب.. "ثلاثة أيام من آخر الشبط وثلاثة من العقرب الأولى"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن أول أيام بذرة الست، يوم الإثنين الموافق 7 رجب وتنتهي في 1443/7/11هـ، مشيراً إلى أنها توافق 7، 8، 9 ،10 ،11 ،12 فبراير من كل عام.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر": "هي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من العقرب الأولى".

وتابع: "فترة صالحة -إذا بارك الله فيها- لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور بسبب الظروف الجوية الملائمة".