أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يغزو 1.853 إندونيسياً

تسجيل 50 وفاة جديدة بالوباء

سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 1.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية من نوعها، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.079.

وبين المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن البلاد سجلت 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 3359، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 04:18 PM

تسجيل 50 وفاة جديدة بالوباء

أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يغزو 1.853 إندونيسياً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 1.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية من نوعها، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.079.

وبين المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن البلاد سجلت 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 3359، وفقاً لـ"رويترز".

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فيروس كورونا الجديد

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