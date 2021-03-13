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مصحوبة بشبه انعدام للرؤية ورياح سطحية وتشمل عدة أماكن بينها العاصمة

الأرصاد تمدد تنبيه الأتربة المثارة بالرياض: الحالة تستمر حتى الـ5 مساء

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم باستمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية بمنطقة الرياض.

ولفت التنبيه إلى أن الحالة التي بدأت في التاسعة صباح الجمعة مستمرة حتى الخامسة عصر اليوم السبت، بكلٍّ من الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدوادمي والزلفى والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق، وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات.