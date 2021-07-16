9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي بالعاصمة الرياض.. تعرف عليها

موزعة جغرافياً من قبل الأمانة في عدة أحياء للتسهيل على السكان

أعلنت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي موزعة جغرافياً في عدة أحياء بالرياض، إلى جانب أسواق الأنعام الرئيسة القائمة وذلك بهدف التسهيل على سكان العاصمة.

وأوضحت "الأمانة" أن المواقع تقع في أحياء: الجنادرية، المعارض، ونقطة حي المشاعل، وساحة السلام مول، ظهرة لبن، ونقطة حي السلي، الملقا، بدر، وأخيراً حي القادسية.

أمانة الرياض

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16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 09:51 PM

موزعة جغرافياً من قبل الأمانة في عدة أحياء للتسهيل على السكان

9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي بالعاصمة الرياض.. تعرف عليها

فهد الغبيوي

الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي موزعة جغرافياً في عدة أحياء بالرياض، إلى جانب أسواق الأنعام الرئيسة القائمة وذلك بهدف التسهيل على سكان العاصمة.

وأوضحت "الأمانة" أن المواقع تقع في أحياء: الجنادرية، المعارض، ونقطة حي المشاعل، وساحة السلام مول، ظهرة لبن، ونقطة حي السلي، الملقا، بدر، وأخيراً حي القادسية.

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أمانة الرياض

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