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موزعة جغرافياً من قبل الأمانة في عدة أحياء للتسهيل على السكان

9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي بالعاصمة الرياض.. تعرف عليها

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أعلنت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي موزعة جغرافياً في عدة أحياء بالرياض، إلى جانب أسواق الأنعام الرئيسة القائمة وذلك بهدف التسهيل على سكان العاصمة.



وأوضحت "الأمانة" أن المواقع تقع في أحياء: الجنادرية، المعارض، ونقطة حي المشاعل، وساحة السلام مول، ظهرة لبن، ونقطة حي السلي، الملقا، بدر، وأخيراً حي القادسية.