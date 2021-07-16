9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي بالعاصمة الرياض.. تعرف عليها

أعلنت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي موزعة جغرافياً في عدة أحياء بالرياض، إلى جانب أسواق الأنعام الرئيسة القائمة وذلك بهدف التسهيل على سكان العاصمة.
وأوضحت "الأمانة" أن المواقع تقع في أحياء: الجنادرية، المعارض، ونقطة حي المشاعل، وساحة السلام مول، ظهرة لبن، ونقطة حي السلي، الملقا، بدر، وأخيراً حي القادسية.
موزعة جغرافياً من قبل الأمانة في عدة أحياء للتسهيل على السكان
أعلنت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي موزعة جغرافياً في عدة أحياء بالرياض، إلى جانب أسواق الأنعام الرئيسة القائمة وذلك بهدف التسهيل على سكان العاصمة.
وأوضحت "الأمانة" أن المواقع تقع في أحياء: الجنادرية، المعارض، ونقطة حي المشاعل، وساحة السلام مول، ظهرة لبن، ونقطة حي السلي، الملقا، بدر، وأخيراً حي القادسية.