





1

في إطار التعاون بين القطاعين لخدمة ضيوف الرحمن للسنة الثالثة على التوالي

"واس" و"تطوير مكة" تطلقان رسائل توعوية للحجاج بالعربية والإنجليزية

174

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووكالة الأنباء السعودية؛ عددًا من الرسائل الإرشادية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام خلال حج 1441هـ أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة ورمي الجمرات، وذلك في إطار التعاون بين القطاعين لخدمة ضيوف الرحمن للسنة الثالثة على التوالي.



وتم تصميم هذه الرسائل عبر مقاطع فيديو وتصاميم إنفوجرافيك باللغتين العربية والإنجليزية لتوعية حجاج بيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتسهيل تأديتهم لمناسك الحج بكل سلامة، لاسيما أثناء استخدامهم ورمي الجمرات.



وبثت "واس" هذه الرسائل عبر موقعها الإلكتروني: spa.gov.sa وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، علاوة على حساب هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.



كما جرى إعداد الرسائل الإرشادية من قبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بأسلوب مبسط؛ ليصل مفهومها إلى الحجاج بمختلف جنسياتهم من خلال تصاميم إنفوجرافيك إبداعية حوّلت النص الحرفي إلى رسوم ثابتة ومتحركة يمكن استيعابها بوضوح وتشويق.