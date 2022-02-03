"البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع STC" "لدعم مجالات البنية التحتية الرقمية

ضمن فعاليات مؤتمر LEAP التقني أكبر منصة تقنية في العالم

شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، في واجهة الرياض اليوم، توقيع مُذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية (STC) للتعاون والعمل المشترك مع الوزارة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر LEAP التقني.



ومثّل الوزارة خلال التوقيع مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، فيما مثّل الشركة نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية بوحدة الأعمال المهندس فيصل البكري.



وتركز المذكرة على التعاون الإستراتيجي بين الطرفين في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتقنيات الحديثة الناشئة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس، والحوسبة السحابية.



ويتوقع أن يصبح مؤتمر LEAP التقني أكبر منصة تقنية في العالم في انطلاقته الأولى؛ إذ يسلط الضوء على المنظومة العالمية الشاملة للابتكار، ويوجد جسر وصل بين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة والاستثنائية والشركات والقادة الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين لاختبار تقنيات المستقبل الرائدة والتعرف عليها.



وأوضح الدكتور العليوي أن توقيع المذكرة يأتي مواكبةً لمسيرة التحول الرقمي في الوزارة لتعزيز العمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في مجالات التقنيات الحديثة والناشئة وتقنيات إنترنت الأشياء والواقع المعزز والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية وأيضا رفع قدرات البنية التحتية الرقمية؛ مما يسهم في دعم وتمكين المبادرات والمشاريع الرقمية في منظومة الوزارة، وذلك حسب إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي للأربع السنوات القادمة وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.