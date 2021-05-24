"الموارد البشرية " تعلن توافر 111 وظيفة طبيب مقيم

عبر منظومة "جدارة" على موقع الوزارة بداية من 25 شوال

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 111 وظيفة طبيب مقيم عن طريق التعاقد، وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التقدم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa خلال الفترة 25 / 10 إلى 7 / 11 / 1442 هـ.

وبيّنت أن الوظائف موزعة في مراكز وفروع الوزارة "مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442 11:02 AM

عبر منظومة "جدارة" على موقع الوزارة بداية من 25 شوال

"الموارد البشرية " تعلن توافر 111 وظيفة طبيب مقيم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 111 وظيفة طبيب مقيم عن طريق التعاقد، وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التقدم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa خلال الفترة 25 / 10 إلى 7 / 11 / 1442 هـ.

وبيّنت أن الوظائف موزعة في مراكز وفروع الوزارة "مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية".

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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