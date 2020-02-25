البحرين تعلن عن إصابة جديدة بـ"كورونا" لمواطنة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه تم فحص المواطنة البحرينية فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار التي أكدت إصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين.

البحرين وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد كوفيد19 إيران دبي مطار البحرين الدولي

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25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 02:03 AM

البحرين تعلن عن إصابة جديدة بـ"كورونا" لمواطنة قادمة من إيران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المنامة

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أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه تم فحص المواطنة البحرينية فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار التي أكدت إصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين.

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البحرين وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد كوفيد19 إيران دبي مطار البحرين الدولي

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