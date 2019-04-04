"صحة مكة" تناقش أسباب وحل مشكلات التسرّب الوظيفي

من خلال ورشة عمل للمسؤولين

نظمت إدارة تخطيط الموارد البشرية، ورشة عمل لدراسة التسرّب الوظيفي بصحة مكة، ومناقشة أسبابه، والعمل على إعداد توصيات ومبادرات لمعالجتها.

جاء ذلك، بتوجيه من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وقالت "صحة مكة المكرمة"، في بيان، اليوم، إن الورشة الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة، واستهدفت مساعدي المدير العام وإدارة خدمات الموارد البشرية، ومدراء المستشفيات ومساعديهم، ومدراء الموارد البشرية.

وأضافت أن الورشة امتداد لدراسة قامت بها إدارة تخطيط الموارد البشرية بشأن تسرب الموظفين لعامي 1438- 1439هـ .