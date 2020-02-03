"خليفة": 13 مليون طفل عربي بلا مدارس ونسبة الأمية مرشحة للزيادة!

فيما أكّدت لـ "سبق" جاهزية الجامعة العربية لإطلاق منصة تفاعلية لمحو الأمية

كشفت مديرة إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية الدكتورة دعاء خليفة؛ عن استعدادهم لإطلاق المنصة التفاعلية للعقد العربي الموحد لمحو الأمية وتعليم الكبار بشكل رسمي فور اكتمال بيانات الدول التي توثّق جهودها وتجاربها في مكافحة الأمية.

وأكّدت "خليفة" اهتمام الجامعة الكبير بالسعي إلى تحسين فرص التعليم للأطفال في مناطق الصراعات والنزاع واللجوء والمخيمات، مشيرة إلى أَن 13 مليون طفل عربي بلا تعليم نظامي في المدارس يزيدون من نسبة الأمية في العالم العربي!

جاء ذلك في حديثها لـ"سبق"، على هامش لقاء العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار وملتقى التعليم المستمر الثاني الذي عُقد أمس الأحد بمقر وزارة التعليم بالرياض برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ ونظّمته الإدارة العامة للتعليم المستمر بوكالة الوزارة البرامج التعليمية.

وفي التفاصيل، قالت "خليفة"؛ لـ"سبق" عن إطلاق الموقع الإلكتروني للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار: "أطلقنا المنصة التفاعلية بشكل تجريبي العام الماضي وهي مهمة، وستكون متاحة لكل الدول العربية، ومن خلال الاستبيان بالمنصة تطرح كل دولة جهودها وتجاربها للقضاء على محو الأمية وقد تلقينا تجارب وجهوداً من مصر وفلسطين وننتظر معلومات من بقية الدول حتى يتم الإطلاق الرسمي للموقع"، مؤكدة استعدادهم لإطلاقه فور اكتمال المعلومات وإكمال الاستبيان.

وعن مصير 13 مليون طفل عربي بلا مدارس أو تعليم نظامي، قالت: "كل دولة لها خطة وطنية أو إستراتيجية تقوم بتنفيذها، لكننا نولي أطفال الدول التي تعاني الصراعات والنزاعات المسلحة اهتماماً كبيراً حتى لا يفتقد هؤلاء الأطفال الموجودين في دول اللجوء أو في المخيمات أبسط مقومات وأبجديات التعليم وكي يكون لهم دورٌ مستقبلًا في إعمار وتنمية أوطانهم وبلادهم إذا عادوا إليها.

وكانت مديرة إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية الدكتورة دعاء خليفة؛ قد أشارت إلى أن الجامعة العربية تعمل بالتعاون مع شركائها على إطلاق الموقع الإلكتروني للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي سيكون منصة تفاعلية تتضمن الجهات الحكومية وغير الحكومية، إضافة الى المنظمات العربية والإقليمية العاملة في هذا المجال.

كما أكّدت أن الأمية تمثل أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي بسبب الظروف السياسية التي يمر بها من نزاعات وصراعات مسلحة مع بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية مثل الزواج المبكر والتفكك الأسري والوضع الاقتصادي المحلي وعمالة الأطفال والفقر وظروف المعيشة، مشيرة إلى أن نسبة الأمية في العالم العربي مرشحة للزيادة نتيجة عدم التحاق قرابة 13 مليون عربي بالتعليم النظامي.