إيران.. 35 وفاة و757 إصابة جديدة بكورونا

مجموع الوفيات 6937 والإصابات 117392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور؛ السبت، تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد، وبذلك يكون مجموع الوفيات 6937 شخصاً.

كما أعلن تسجيل 757 إصابة جديدة في البلاد، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 117 ألفاً و392 شخصاً، وتعافى نحو 93 ألفاً و147 شخصاً، وتمّ فحص 672 ألفاً و679 شخصاً حتى الآن.