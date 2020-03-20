في مؤتمر صحفي.. وزير الصحة يشدد على أهمية البقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة

قال: العاملون في القطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس

تصوير : عبدالله النحيط:أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن مجموعة الاحترازات التي قامت بها المملكة للوقاية من فيروس كورونا ساهمت بفضل الله في عدم انتشار الوباء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير الصحة ووزير المالية؛ للحديث عن آثار وتداعيات فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.

وقال الربيعة: "العاملون في القطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في مواجهة ⁧كورونا⁩، مشيرًا إلى أن المواطن والمقيم شركاء مع الدولة في مواجهة الفيروس".

ودعا الربيعة الجميع للأخذ بالإرشادات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقال: "كلما قلّلنا التجمعات والمخالطة، تمكنّا من حد انتشار الفيروس".

وشدد الربيعة على ضرورة غسل اليدين والاتجاه للعزل المنزلي لمن يعانون من أعراض أنفلونزا، والاتصال على 937.

وأكد أن هنالك 18 جهة حكومية تجتمع يوميًا لتخفيف آثار الفيروس في المستقبل.

من جانبه أوضح وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف أن حكومة المملكة قامت في الفترة الماضية بعدد من التدابير الاحترازية للتعامل مع الوباء والحد من انتشاره.

وأكد حرص ⁧خادم الحرمين الشريفين⁩ وسمو⁧ ولي العهد⁩ على صحة الإنسان.