بلدية القوز تنفذ 39 مشروعاً بأكثر من 56 مليون ريال

في مجالات التنمية بهدف خدمة أهالي المركز والزوار

تعمل بلدية مركز القوز جنوب محافظة القنفذة على تنفيذ حزمة جديدة من المشاريع التنموية لخدمة أهالي القوز وزوارها، بتكلفة إجمالية تتجاوز 56 مليون ريال تتوزع على أكثر من 39 مشروعا تنموياً.

وأكد رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله بن مبارك الزبيدي أن هذه المشاريع تأتي في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة جدة وبلدية القوز من القيادة الرشيدة ووزير الشؤون البلدية والقروية وأمين محافظة جدة.

وقال: هذه المشاريع بمراحل مختلفة، وهي 27 مشروعاً يجري تنفيذها حالياً، وقد قطعت فيها المؤسسات الوطنية المنفذة لها مراحل مختلفة تتضمن سفلتة وأرصفة وإنارة بالقوز ومشروع سفلتة مخططات المنح لثلاثة مخططات معتمدة ومشاريع درء أخطار السيول ومشروع تحسين وتطوير الأسواق الشعبية بالقوز، وإنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات وتأهيل الأحياء العشوائية بالقوز وتحسين وتطوير الواجهة البحرية وتسوير مقابر وإنشاء مغاسل موتى ومشروع تسمية وترقيم الشوارع ومشروع إنشاء مبنى الحركة والصيانة ومشروع إنشاء محطة وقود وسكن لعمال البلدية بتكلفة تتجاوز 39.019.547 ريالاً.

وأضاف: يتم تنفيذ ستة مشاريع لصيانة تشمل صيانة أرصفة البلدية وأعمدة الإنارة وإنشاء المجاورات السكنية وصيانة الملاعب الرياضية وصيانة بعض الحدائق القائمة بتكلفة تبلغ 13.540.733 ريالاً.

وأردف: تم الانتهاء من ستة مشاريع خلال العامين المنصرمين بتكلفة 3.984.582 ريالاً، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 56.544.862 ريالاً.