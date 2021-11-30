برشلونة.. مصرع 4 ضحايا إثر حريق في مبنى مهجور وسط المدينة

عناصر الإطفاء عثرت على 4 آخرين استطاعوا الفرار من المكان

لقي 4 أشخاص، بينهم طفلان، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، من جراء اندلاع حريق بمبنى مهجور وسط مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال مسؤولون في هيئة إطفاء في المدينة إن أربعة أشخاص، بينهم رضيع وطفل عمره ثلاث سنوات، فارقوا الحياة، إثر حريق اندلع بمبنى مهجور، وسط برشلونة، كان يضم مصرفاً، وبات يحتله أشخاص بطريقة غير قانونية.

وقال المسؤول عن عملية الإطفاء، أنخيل لوبيث: الضحايا هم بالغان ورضيع وطفل عمره ثلاث سنوات، والفرق تمكنت من إخماد النيران.

وأضاف بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس": الحريق اندلع بحدود الساعة 6:00 صباحاً بحسب التوقيت المحلي، وكان المبنى القائم في ساحة تتوان يضم في السابق وكالة مصرفية.

ولم يقدم المسؤول مزيداً من التفاصيل عن الضحايا، غير أن أربعة أشخاص آخرين يقيمون في المبنى تمكنوا من الفرار والنجاة من النيران، حيث عثرت عناصر الإطفاء عليهم في باحة المبنى.