روسيا: سنرسل إشارات غير مريحة لأمريكا قبل قمة "بايدن" و"بوتين"

"ريابكوف" أشار إلى استعداد موسكو للرد على أسئلة واشنطن

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها سترسل ما وصفتها بإشارات "غير مريحة" للولايات المتحدة قبل قمة بين زعيمي البلدين الشهر المقبل، وأعلنت أنها ستعزز الانتشار العسكري على حدودها الغربية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "على الأمريكيين أن يفترضوا أن عدداً من المؤشرات من جانب موسكو، لن تكون مريحة لهم، بما في ذلك خلال الأيام المقبلة".

وأوضح "ريابكوف" أن روسيا ستكون مستعدة للرد على تساؤلات الرئيس جو بايدن عن حقوق الإنسان في روسيا، وأن موسكو أكثر مرونة من واشنطن فيما يتعلق بوضع أجندة القمة.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي زادا مؤخراً أنشطتهما العسكرية إلى الغرب من روسيا بما يتطلب رداً من موسكو.

وبيّن "شويغو" أن روسيا ستنشئ نحو 20 تشكيلاً ووحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية بنهاية العام.

وجاءت التصريحات الروسية بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إنه سيطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحترام حقوق الإنسان عندما يلتقيان في جنيف في 16 يونيو المقبل".