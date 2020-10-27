موثِّق "حادثة التحرش بالحدث" سيدة.. والمتحرِّش في العقد السادس

ضبطه "أمن مكة" وأُحيلت أوراقه للنيابة العامة

أحالت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة التنعيم، صاحب مقطع التحرش إلى النيابة العامة، الذي كشف عنه سناب وزارة الداخلية بعد تداول مقطع فيديو لشخص يطلق صرخات استغاثة من أحد المواقع.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن إحدى السيدات وثَّقت صرخات حدث وهو يستغيث طالبًا إنقاذه من محاولة تحرش به من قِبل مواطن في العقد السادس من العمر.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الحادثة، وتمكنت من الوصول لأطرافها، واتضح أنها لحدث في الرابعة عشرة من عمره، ومواطن في العقد السادس؛ فجرى إيقافه، وإحالة أوراقه للنيابة العامة.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، قد صرح بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل.





وأضاف الرائد الغامدي بأنه تم تحديد هوية المستغيث، والمتهم بالتحرش، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.