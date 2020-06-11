وفيات كورونا في إندونيسيا تصل إلى 2000

يوريانتو: البلاد سجلت اليوم 979 إصابة جديدة

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت يوم الخميس 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 41 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 35295 والوفيات إلى 2000.

ووفق "رويترز"، أضاف أن 12636 شخصاً تعافوا من المرض.