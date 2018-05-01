تجربة للدفاع المدني.. "صافرات الإنذار" تدوي في الرياض والخرج والشرقية

ستشهدها عدة مدن بالمملكة بينها "الدرعية" الواحدة ظهر يوم الخميس بعد القادم

أفاد "الدفاع المدني" بأنه سيتم تنفيذ تجربة "صافرات الإنذار" في الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٨ / ١٤٣٩ هـ.

وقال "المدني" في حسابه عبر "تويتر" إن التجربة ستنفذ في كل من مدينة الرياض ومحافظة الخرج ومحافظة الدرعية والمنطقة الشرقية بكامل محافظاتها.

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01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439 03:11 PM

ستشهدها عدة مدن بالمملكة بينها "الدرعية" الواحدة ظهر يوم الخميس بعد القادم

تجربة للدفاع المدني.. "صافرات الإنذار" تدوي في الرياض والخرج والشرقية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد "الدفاع المدني" بأنه سيتم تنفيذ تجربة "صافرات الإنذار" في الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٨ / ١٤٣٩ هـ.

وقال "المدني" في حسابه عبر "تويتر" إن التجربة ستنفذ في كل من مدينة الرياض ومحافظة الخرج ومحافظة الدرعية والمنطقة الشرقية بكامل محافظاتها.

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