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ستشهدها عدة مدن بالمملكة بينها "الدرعية" الواحدة ظهر يوم الخميس بعد القادم

تجربة للدفاع المدني.. "صافرات الإنذار" تدوي في الرياض والخرج والشرقية

أفاد "الدفاع المدني" بأنه سيتم تنفيذ تجربة "صافرات الإنذار" في الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٨ / ١٤٣٩ هـ.

وقال "المدني" في حسابه عبر "تويتر" إن التجربة ستنفذ في كل من مدينة الرياض ومحافظة الخرج ومحافظة الدرعية والمنطقة الشرقية بكامل محافظاتها.