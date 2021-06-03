اليوم .. انطلاق مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة في الرياض

بلقاء يجمع بين المنتخبين الفلسطيني والسنغافوري

تنطلق، مساء اليوم الخميس، منافسات المباريات المتبقية بالمجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم .

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مباراة المنتخبين الفلسطيني والسنغافوري، والتي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس والأخير بالمجموعة برصيد 4 نقاط من 6 مباريات، فيما تحل سنغافورة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار المملكة لاحتضان المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويُضاف احتضان المملكة لمباريات المجموعة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الآسيوية التي احتضنتها المملكة في الفترة الأخيرة، حيث جاء الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ليجعل المملكة في صدارة اختيارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة جانب من منافساته، آخرها احتضان المملكة وحدها لـ 3 مجموعات بدوري أبطال آسيا.

المجموعة 4

تضم المجموعة الرابعة 5 منتخبات هي السعودية، أوزبكستان، سنغافورة، اليمن وفلسطين، وخاض كل منتخب 5 مباريات حتى الآن عدا المنتخب الفلسطيني الذي خاض 6 مباريات وتتبقى له مباراتان.

وتقام المباريات المتبقية في الرياض خلال الفترة من 3-15 يونيو الجاري على ملعبي الملك فهد الدولي ومرسول بارك، وتنطلق، بعد غدٍ الخميس، بمواجهة تجمع المنتخب الفلسطيني مع نظيره السنغافوري.

صدارة خضراء

يتصدر "الأخضر" السعودي المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يحل المنتخب الأوزبكي وصيفًا برصيد 9 نقاط، في حين يأتي منتخب سنغافورة ثالثًا بـ 7 نقاط بفارق نقطتين عن اليمن صاحبة المركز الرابع، بينما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس بـ 4 نقاط.



وتتبقى للمنتخب السعودي 3 مباريات يستهلها بمواجهة اليمن يوم السبت المقبل، قبل أن يواجه سنغافورة يوم الجمعة 11 يونيو، ليختتم مبارياته بمواجهة أوزبكستان يوم 15 من الشهر ذاته، علمًا بأن المباريات الثلاث ستقام على ملعب مرسول بارك.

جدول المباريات

* الخميس 3 يونيو

فلسطين - سنغافورة

* السبت 5 يونيو

السعودية - اليمن

* الاثنين 7 يونيو

أوزبكستان × سنغافورة

* الجمعة 11 يونيو

السعودية - سنغافورة

اليمن - أوزبكستان

* الثلاثاء 15 يونيو

السعودية - أوزبكستان

فلسطين - اليمن.