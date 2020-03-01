"بصق وشد لحية وتهديد" .. حكم بـ "اعتذار وتعهد" على قائد مدرسة لمصلحة مُعلم برابغ

واقعة حدثت قبل شهرين فيما لا يزال "تعليم جدة" يجري تحقيقاته حول الشكوى الإدارية

أصدرت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرّمة، حكماً على قائد مدرسة برابغ بالاعتذار والتعهد، لمصلحة مُعلم رفع فيه شكوى يتهمه فيها بالبصق عليه وشدّ لحيته داخل غرفة بالمدرسة نفسها، وتهديده في اليوم التالي.

وتعود التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، إلى أن المحكمة العامة برابغ؛ تلقت شكوى مُحالة من النيابة العامة من قِبل مُعلم يعمل في إحدى المدارس بمحافظة رابغ قبل شهرين، يشكو فيها قائد المدرسة التي يعمل بها، ويتهمه بأنه تعرّض للبصق وشد لحيته على يد قائد المدرسة نفسها وإغلاق إحدى الغرف وتهديده في اليوم التالي.

وحكمت المحكمة العامة بمحافظة رابغ، بعد جلسات عدّة، بإلزام قائد المدرسة بالاعتذار للمعلم، والتعهد بعدم تعرُّضه بأيّ أذى وعدم تكرار ما صدر منه.

وتشير المعلومات إلى أن الحكم جاء بعد رفض المدعى عليه "قائد المدرسة" أداء اليمين، وكذلك بعد رفض المدعي "المُعلم" أداء اليمين أيضاً.

وبحسب المعلومات، فإن الواقعة حدثت قبل نحو شهرين، فيما لا تزال إدارة "تعليم جدة"؛ كون "تعليم رابغ" تتبع لها؛ تجري تحقيقاتها حول شكوى إدارية تقدم بها المُعلم ضد قائد المدرسة نفسها.