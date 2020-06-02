لليوم الثاني على التوالي.. إسبانيا لم تسجل وفيات بـ"كورونا"

الإصابات ترتفع إلى 239.932

أفادت وزارة الصحة الإسبانية بعدم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، لليوم الثاني على التوالي، ليظل إجمالي الوفيات ثابتًا منذ أمس الأول عند 27127 حالة وفاة.

وبينت الوزارة أن حالات الإصابة بالمرض زادت 137 إصابة جديدة منذ أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239932 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 07:22 PM

الإصابات ترتفع إلى 239.932

لليوم الثاني على التوالي.. إسبانيا لم تسجل وفيات بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الصحة الإسبانية بعدم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، لليوم الثاني على التوالي، ليظل إجمالي الوفيات ثابتًا منذ أمس الأول عند 27127 حالة وفاة.

وبينت الوزارة أن حالات الإصابة بالمرض زادت 137 إصابة جديدة منذ أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239932 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".

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فيروس كورونا الجديد

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