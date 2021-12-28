58 جوادًا في 6 أشواط.. "حفل سباقات الفروسية الـ9" ينطلق بحائل غدًا

النازح لـ"سبق": خُصص الأول للدرجة "ربحت من١- ٣" والثاني "مبتدئة"

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، الحفل التاسع لسباقات الموسم الحالي، بمشاركة 58 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي، المهندس ياسر النازح، لـ"سبق"، أن الشوط الأول خُصص للدرجة "ربحت من (١- ٣)، والشوط الثاني خصص للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث "مفتوح أفراس".

وأضاف: خُصص الشوط الرابع لـ"مفتوح مواليد 2018"، والشوط الخامس "مفتوح الدرجات"، وخصص الشوط السادس والأخير "مفتوح مواليد 2019م".