بعد سقوط "الخلايا" تويترياً .. "بيض الواتساب" حيلة جديدة للنيل من "الترفيه"

حملة تحريض على مشاريع الوطن عبر سفينة النصائح الدينية تنتهي بصدمات قوية

ما أن يتم الإعلان عن مشروع له جوانب دينية واجتماعية حتى تنشط "خلايا الواتساب" لبثّ الشائعات والتأليب بدعوى التفسخ والانحلال وغيرها من الادعاءات التي يروّج لها هؤلاء، مستخدمين العواطف الملتهبة والنزعة الدينية التي نشأ عليها السعوديون.

فبالأمس القريب نشطت هذه الخلايا بعد إعلان هيئة الترفيه إستراتيجيتها وفعالياتها المنوّعة بين الجوانب الدينية والثقافية والترويحية ومسابقات المغامرات، فبدأت الكتائب الإلكترونية تنفخ في الحدث وتُحرّفه عن مساره، وتتهجم تارة وتنادي بالمقاطعات تارة أخرى، وهي الجيوش نفسها التي فشلت في تشويه صورة السعودية في "تويتر"، ووظّفت كل الأحداث للتشكيك في مشاريع رؤية ٢٠٣٠، وحادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي؛ مثالاً واضحاً يفضح مشروعهم التخريبي.

ما بعد الفشل

ومع فشلهم في الحروب "التويترية" والعالم الافتراضي وإطلاق "البيض الإلكتروني"، توجّهوا به لتطبيق "الواتساب"، وهو البرنامج الأكثر شعبية بين السعوديين وبدأوا باختراقه عبر تمرير رسائل "البرودكاست" المذيلة باسم السعوديين وتتم تعبئتها بعبارات الوعيد والتهديد ومصطلحات الخوف والوجل من الترفيه، وهو الهدف نفسه الذي يقطعون له الأمصار والبحار في كل موسم، فالنصائح الملوّثة بجرعات مؤدلجة تُسهّل غزو أفكار المتلقين وتسيطر على البعض الآخر فينقلونها بين الأصدقاء ومجموعات "الواتساب" بحُسن نية وأحياناً بسذاجة، فالعزف على الوتر الديني أسهل الطرق لاختراق المجتمعات وترهيبهم من القادم.

هدفهم واحد

اختلفت الوسيلة والغاية واحدة، فالهدف ليس صيانة سمعة السعوديين وتحذيرهم -حسب ما يروّجون- بل هي محاولة لتثبيط العزيمة وإيقاف قطار التغيير والتحرر من النفط الأسود إلى النفط الأبيض؛ لإيجاد اقتصاد غير ريعي لا يهتز مع أيّ هبوط في أسواق الطاقة العالمية، ويحاولون هدم مشروع ولي العهد "الشرق الأوسط الجديد"، فهو حلمه الذي يقاتل دون حياضه، ويرى في السعوديين همة "جبال طويق" التي لا تتأثر بالرياح العاتية.

يتلقون الصدمات كل مرة

لا يريدون "الرياض" أن تخلع ثوبها الأول وتتوشح ثوب التطور والنهضة وتكون وجهة العالم في السياحة والصناعة والتقنية وصناعة منتج ترفيهي ينافس العالم، فهم بطبيعتهم مقاومون للتغيير مستبسلين عن "ورقة توتهم"، خشية يباسها وسقوطها، فنالوا سابقاً من مشروع "القديّة" واعتبروه وهماً لا يمكن قيامه حتى بدأت مراحله الأولى وحضره الملك، ثم حاولوا التشويش على مشروع "نيوم"، وبدأت تتشكل ملامحه، ففي كل مرة يتلقون الصدمات على وقع رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: "لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال".

تفسير هذه الأساليب

من جانبه، علّق الكاتب والباحث فهد الشقيران؛ على مثل هذه الأساليب: "الهجمة على المشاريع التنموية المتكاملة، ومن ضمنها الترفيه، مصدرها قوى الشر والإجرام بالمنطقة، من العدو القريب والآخر البعيد، والغرض النيل من النموذج التنموي الفريد الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، بتكامل بين الأسس الشرعية والضرورات العصرية".

أبعد الخلق عن هذا المجال

وأضاف: "الهجمة يجب أن يتم سحقها سحقاً عبر تعاضد المجتمع السعودي والوعي بالمكر التآمري من الأعداء على أرضهم ووطنهم وقيادتهم، إن إيران وقطر وغيرهما من دول الدسائس تقود هذه الخلايا الإجرامية عبر ضخ الإرجاف بالأجهزة الكفية، وعلينا الفهم بأن الغرض من قبلهم المزايدة بالدين باسم أنصار التغريب أو الخوف على الشريعة وهم أبعد خلق الله عن هذا المجال".

هذا هو الأهم

واختتم: "والأهم التوجه المجتمعي للفكر المستنير الذي يعرف أصول الشريعة ويميزها عن الأيديولوجيات الدخيلة الإخوانية وينطلق ضمن معايير التنمية ورؤية التطوير من دون وجل أو خوف".