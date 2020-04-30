بعد يوم من وفاة "عرفان خان".. السينما الهندية تودع "ريشي كابور"

أصيب بسرطان الدم وعولج لمدة عام بأمريكا.. وأميتاب باتشان: فُجعت

بعد يوم واحد من وفاة زميله "عرفان خان" بعد صراع طويل مع مرض السرطان، توفي الممثل الهندي المخضرم ريشي كابور، سليل عائلة كابور الأكثر شهرة في السينما الهندية "بوليوود"، عن عمر يناهز 67 عامًا؛ حيث كان مصابًا بسرطان الدم.

وكتب أميتاب باتشان، أسطورة بوليوود على "تويتر"، الخميس، "توفي ريشي كابور. لقد مات للتو، لقد فجعت".

ونُقل كابور إلى مستشفى في مومباي، الأربعاء، وتوفي هناك في وقت لاحق؛ وفقًا لبيان أصدرته عائلته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وعاد "كابور" إلى الهند في سبتمبر الماضي بعد خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبًا، وتم نقله إلى المستشفى مرتين في فبراير.

وكان والده، راج كابور، وجده بريثفيراج كابور من أقطاب بوليوود، صناعة الأفلام الهندية في مدينة مومباي الساحلية غربي البلاد.

وحصل على جائزة الفيلم الوطني لدوره الأول كطفل في فيلم "ميرا نام جوكر" عام 1970. وشارك في أكثر من 90 فيلمًا.

وشاركت زوجته نيتو سينغ في العديد من أفلامه، كما أن ابنه، رانبير كابور، يمثل حاليًا في بوليوود.