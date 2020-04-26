رئيس بلدية "بارق" يوجه بإغلاق مركز تسوق لمخالفته الإجراءات الوقائية

نفذت الفرق الرقابية جولات على المطاعم والبوفيهات واطلعت على أعمال التعقيم

واصل مراقبو بلدية محافظة بارق، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، تنظيم حركة المتسوقين داخل مراكز التسوق التجارية وأمام المطاعم والبوفيهات، ومنعوا حدوث الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف، وحرصوا على التزام المتسوقين بالنقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد.

وقام رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، بجولة تفقدية اطلع من خلالها على تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ووجه بإغلاق أحد المراكز التجارية التي أهملت تطبيق تلك الإجراءات، وأكد على إغلاق أي محل أهمل في تطبيق كافة الإجراءات.

كما تابع مراقبو البلدية أعمال الرقابة على المطاعم والبوفيهات، واطلعوا على تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون وتعقيم الأرضيات والأسطح، ونظموا حركة المتسوقين داخل الأسواق، وكشف درجة الحرارة، كما تتم أعمال الرقابة والاطلاع على التدابير الوقائية من فيروس كورونا في المحافظة والمراكز التابعة، وتم رصد العديد من المخالفات الصحية والوقائية التي تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.