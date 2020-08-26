"ملكية ينبع": جاهزون لاستقبال العام الدراسي وفق الإجراءات الاحترازية

حرصًا على سلامة الطلاب وتهيئة أجواء صحية في مرافقها التعليمية والأكاديمية

وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، أنهت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال العام الدراسي وفق الإجراءات الاحترازية؛ حيث أنهى قطاع التشغيل والصيانة أعمال الصيانة لجميع المرافق التعليمية والأكاديمية بينبع الصناعية.

وشملت صيانة وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم.

وأكد مدير عام قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع المهندس هاني عويضة، بذل كل الجهود لتهيئة البيئة الدراسية بوسائل السلامة وإرشادات الصحة الاحترازية، وتوفير المعقمات في فصول وقاعات وممرات المدارس والكليات والمعاهد، مع الحرص على مراجعتها يوميًّا وتعبئتها.

وأضاف: تم توزيع المعقمات والكمامات بأعداد كافية للمعلمين والمعلمات والموظفين، وتكثيف جرعات التوعية من خلال اللوحات والنشرات التثقيفية عن فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي حرصًا من الهيئة الملكية بينبع على سلامة الطلاب والطالبات، وتهيئة أجواء صحية في مرافقها التعليمية والأكاديمية.