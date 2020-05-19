مضاربة بالعصي.. شاهد مقتل وإصابة 9 في معركة جنوب مصر

وقعت قبل الإفطار بقليل

قُتل شخص وأصيب 8 آخرون في إحدى قرى محافظة أسيوط جنوبي مصر؛ إثر مضاربة عنيفة بالعصي والشوم بين عدد كبير من أفراد العائلتين.

وحسب وسائل إعلام مصرية، وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي المشاجرة التي وقعت في قرية بنى رافع بمركز منفلوط؛ بسبب خلافات بين الجيران من العائلتين.

وأشار البعض إلى أن الخلاف وقع قبل الإفطار بقليل؛ بسبب مكان إيقاف دراجة نارية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي وأسيوط الجامعي، فيما حرر محضر، وتم ضبط المتهمين وأحيلوا إلى النيابة.

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19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 06:23 PM

وقعت قبل الإفطار بقليل

مضاربة بالعصي.. شاهد مقتل وإصابة 9 في معركة جنوب مصر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتل شخص وأصيب 8 آخرون في إحدى قرى محافظة أسيوط جنوبي مصر؛ إثر مضاربة عنيفة بالعصي والشوم بين عدد كبير من أفراد العائلتين.

وحسب وسائل إعلام مصرية، وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي المشاجرة التي وقعت في قرية بنى رافع بمركز منفلوط؛ بسبب خلافات بين الجيران من العائلتين.

وأشار البعض إلى أن الخلاف وقع قبل الإفطار بقليل؛ بسبب مكان إيقاف دراجة نارية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي وأسيوط الجامعي، فيما حرر محضر، وتم ضبط المتهمين وأحيلوا إلى النيابة.

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