كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12602

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة.
وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
لم يتم تسجيل أي وفيات إضافية لتستقر حصيلة الضحايا عند 282
سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة.
وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.