"المغامسي": إلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بقضاء التنفيذ قرار مبارك

أكد أن فيه إعانة للمدينين على شؤونهم والنظر في سداد ما عليهم من دين

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، أن قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بقضاء التنفيذ، هو قرار مبارك فيه إعانة للمدينين على شؤون حياتهم والنظر في سداد ما عليهم من دين.

وقال "المغامسي": كنت ولله الحمد قد طالبت بهذا الإجراء مراراً عبر برنامجنا "الأبواب المتفرقة" في قناة mbc.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد أنهى أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقاً لنظام التنفيذ.

وأقرّ "الصمعاني" وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.