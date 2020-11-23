وزير الخارجية في تغريدة ينفي مزاعم عقد لقاء بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين

قال: المسؤولون الوحيدون الذين حضروا كانوا أمريكيين وسعوديين

نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، صحة المزاعم عن عقد اجتماع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين أمس.

وقال الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه في "تويتر": "لقد اطلعت على تقارير صحفية عن اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة، التي قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. لم يحدث مثل هذا الاجتماع، والمسؤولون الوحيدون الذين حضروا كانوا أمريكيين وسعوديين".