"السعودي الألماني الصحية" تحتفي بعلامتها التجارية الجديدة

خلال الفعالية السنوية للموظفين والشركاء

احتفلت "السعودي الألماني الصحية" بخطوتها الاستراتيجية، وإطلاق علامتها التجارية الجديدة أثناء فعاليةٍ نظمتها المجموعة بمشاركة وحضور الآلاف عبر المنصة الافتراضية وفي مُختلف مستشفيات المجموعة.

وترأس هذا الحدث المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية"، ومكارم صبحي بترجي رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية"، حيث تم تسليط الضوء على قصص نجاح المجموعة واستعراض ملامح نموها المستقبلي، ولاقت هذه الفعالية ترحيباً كبيراً في أوساط الحاضرين من الشركاء والمستثمرين والموظفين.

وتخلل الحدث تسليط الضوء على قصص نجاح وإنجازات "السعودي الألماني الصحية" وتكريم الموظفين، إلى جانب عرض الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة أمام الشركاء وتقديم مبدأ المجموعة القائم على "الرعاية كأسرةٍ واحدة".

وبدأت المجموعة مؤخراً مسيرة تحولها من "مجموعة مستشفيات السعودي الألماني" إلى شبكةٍ رائدة لتوفير خدمات وحلول صحية أكثر تكامُلاً تحت مُسمى "السعودي الألماني الصحية".

ويأتي تغيير العلامة التجارية في إطار التزام المجموعة مواكبة الريادة إقليمياً وتتويجاً لنجاحاتها على مدى 33 عاماً، بما يتماشى مع تطور نهجها في تقديم الرعاية الصحية، وإسهاماتها الكبيرة في تنمية القطاع الصحي إقليمياً وعالمياً.

وإلى جانب إطلاق العلامة التجارية الجديدة، سلطت الفعالية الضوء على استحداث المجموعة قسماً جديداً مُخصصاً لتعزيز تجربة فريق العمل، ويتولى هذا القسم تنفيذ مبادراتٍ تجسد تقدير المجموعة للجهود التي يبذلها الموظفون في جميع مستشفيات ومراكز وأقسام المجموعة.

كما تم تقديم الجوائز التقديرية لموظفي "السعودي الألماني الصحية"، ومن ضمنها "جائزة الرعاية" التي منُحت تكريماً للموظفين المتفانين في رعاية المرضى كفرد من أفراد الأسرة الواحدة.

وقال مكارم صبحي بترجي رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية": "حققت المجموعة تحولاتٍ استراتيجية منذ انطلاقها كمستشفى واحد في مدينة جدة، لتصبح اليوم شبكة رائدة توفر خدمات وحلول صحية متكاملة".

وأضاف: "المحطة الفارقة التي احتفينا بها كأُسرةٍ واحدة خلال لقائنا السنوي تعكس التزامنا بمواصلة مسيرة الريادة، والإسهام بفعالية في بناء منظومة صحية متميزة إقليمياً وفق أعلى المعايير العالمية. وتمثل الإنجازات النوعية التي حققناها ثمرةً للالتزام والإخلاص والعمل الدؤوب الذي بذله جميع موظفينا الذين استمروا معنا منذ بداية رحلة نجاحنا وصولاً لهذه المحطة الفارقة، كما شكل الحدث منصةً للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لكافة أفراد فريق العمل".

الجدير بالذكر أنَّ "السعودي الألماني الصحية" تمتلك عدداً من وحدات الأعمال للخدمات الطبية المستشفى السعودي الألماني، عيادات السعودي الألماني، صيدلية السعودي الألماني، أكاديمية السعودي الألماني و"عيادات بيفرلي".