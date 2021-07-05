"المرور" يعلن ضبط "مفحِّط الطوال": سنطبق بحقه العقوبة

عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر.. وسيحال للهيئة المرورية

أعلن المرور السعودي ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في محافظة الطوال بمنطقة جازان.

وقال "المرور" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": إن مرور منطقة جازان ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة الطوال معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 09:20 PM

عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر.. وسيحال للهيئة المرورية

"المرور" يعلن ضبط "مفحِّط الطوال": سنطبق بحقه العقوبة

فهد كاملي

جازان

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أعلن المرور السعودي ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في محافظة الطوال بمنطقة جازان.

وقال "المرور" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": إن مرور منطقة جازان ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة الطوال معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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