"المرور" يعلن ضبط "مفحِّط الطوال": سنطبق بحقه العقوبة

عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر.. وسيحال للهيئة المرورية

أعلن المرور السعودي ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في محافظة الطوال بمنطقة جازان.

وقال "المرور" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": إن مرور منطقة جازان ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة الطوال معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.