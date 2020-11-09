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أكدت على إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي

كامالا هاريس: أنا والرئيس بايدن جاهزان للسيطرة على كورونا في الولايات المتحدة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة #كامالا_هاريس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنها والرئيس المنتخب جو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.