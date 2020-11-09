كامالا هاريس: أنا والرئيس بايدن جاهزان للسيطرة على كورونا في الولايات المتحدة

أكدت على إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة #كامالا_هاريس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنها والرئيس المنتخب جو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس فيروس كورونا الجديد

7

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 06:42 PM

أكدت على إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي

كامالا هاريس: أنا والرئيس بايدن جاهزان للسيطرة على كورونا في الولايات المتحدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

9 7,996

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة #كامالا_هاريس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنها والرئيس المنتخب جو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020