كامالا هاريس: أنا والرئيس بايدن جاهزان للسيطرة على كورونا في الولايات المتحدة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة #كامالا_هاريس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنها والرئيس المنتخب جو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس فيروس كورونا الجديد
أكدت على إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي
قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة #كامالا_هاريس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنها والرئيس المنتخب جو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.