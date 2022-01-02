"السعودية للكهرباء": عودة الخدمة للمتأثرين في "الشرائع" بسبب حريق جزئي بمحطة توزيع فرعية

أكدت الشركة السعودية للكهرباء عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين كافة المتأثرين بالانقطاع الجزئي للخدمة في أقل من 45 دقيقة، الناجم عن حريق اندلع في محطة توزيع فرعية في الشرائع بمنطقة مكة المكرمة. وفور إبلاغ الفرق الفنية بالشركة بالحريق توجَّهت الفرق الميدانية إلى الموقع وباشرت الحريق بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتم إخماد الحريق بسرعة كبيرة، وبعد ذلك عمل فنيو الشركة على إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين. وتعتذر الشركة لمشتركيها الكرام المتأثرين بالانقطاع الجزئي.



وتؤكد "السعودية للكهرباء" حرصها على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق السعودية.. وتهيب بجميع المشتركين للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alKahrabaFriend، وستتولى فِرقنا الميدانية معالجتها على الفور.