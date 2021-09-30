الوتيد: نجاح إدراج أسهم solutions by stc نقلةٌ في مسيرة التحول الرقمي في المملكة

قال: تهدف stc لترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالميًّا وتمكين الابتكار والتحول الرقمي

أكد المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، أن نجاح إدراج أسهم solutions by stc في تداول السعودية، يمثل نقلة نوعية ومهمة في دعم الشركات العاملة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فالاستثمار بالتقنية من الأولويات المهمة التي تدعم التنمية بمختلف المجالات في المملكة، ونحن في stc سنساهم -وفق استراتيجيتنا- في هذا التوجه وإتاحة الفرصة للجهات الاستثمارية للانضمام إلينا.

وتابع الوتيد: "تهدف stc لترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالميًّا، وتمكين الابتكار والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدّمها المجموعة وشركاتها؛ مما عزز من نجاح شركات مثل solutions by stc لتتحول من استحواذ بـ100 مليون ريال لشركة تُقَدر قيمتها عند الإدراج بأكثر من 18 مليار ريال، وتحتل مركز الصدارة بين مزودي خدمات تقنية المعلومات، وتكون الشريك المفضل لقطاع الأعمال في المملكة بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 25 عامًا".

وأشار إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب من قِبَل المؤسسات المحلية والعالمية وكذلك المستثمرون الأفراد؛ يؤكد ثقة الجهات الاستثمارية بخدمات الشركة والفرص الواعدة التي توفرها للقطاع، بالتوازي مع استراتيجية stc التي تهدف إلى النمو في مسارات جديدة غير تقليدية وأداء دور محوري في التحول الرقمي، وتمكين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع الأهداف الطموحة نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.

وأضاف أن هذا النجاح هو امتداد لتجربة ناجحة بدأت في العام 1998 وتم خلالها خصخصة شركة stc، وطرح أسهمها للتداول؛ حيث تعتبر من قصص النجاح بهذا الخصوص.

وقدّم "الوتيد" شكره لهيئة السوق المالية ولتداول السعودية، بمناسبة نجاح الإدراج ودعم هذه الخطوة التي تمثل نقلة مهمة ونوعية في مسيرة التحول الرقمي ودعم الابتكار والتنمية بمختلف المجالات بالمملكة.