"كراني": اعتدال خريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة

بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة

قال خبير الطقس حسن كراني، إن اعتدالاً خريفياً يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة، بدرجة حرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة .

جاء ذلك في تغريده لـ"كراني" على حسابه في تويتر بعنوان "اعتتدال خريفي مُسيطِر"، قال فيها: "بعون الله بدأ الاعتدال الحراري الخريفي يترك بصماته بوضوح على كافة أجواء المملكة بحرارة عظمى تتراوح ما بين 33-40 درجة.. وطبيعي جدًا أن يُصحب بارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على الساحل الغربي من شماله لجنوبه والمرتفعات، مع نشاط للرياح السطحية.. والعلم لله."