وزير الخارجية يستقبل سفير البحرين لدى المملكة

تم استعراض العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.