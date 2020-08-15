إثبات التعافي لا يحتاج إلى فحص.. هنا توصيات يجب اتباعها بعد عزل "كورونا"

في العمل وعلى صعيد الملابس ودورات المياه والأدوات الشخصية وبالسيارة

ينبغي للمصاب بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيه تطبيق بعض الإجراءات التي يجب اتباعها بعد التعافي من الفيروس؛ وتشير المعلومات الصحية إلى أن إثبات التعافي لا يحتاج إلى فحص "كورونا".

وهنا أهم التوصيات بعد إتمام فترة العزل المنزلي، ومن أهمها؛ في العمل يجب لبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، وفيما يخص الملابس فيجب غسلها بالماء والصابون بدرجة ٦٠ - ٧٠ c وتعقيمها، كما يمكن العودة إلى دورات المياه بعد تطهيرها بالصابون والمطهرات المعتادة، وتعقيم الأسطح المستخدمة كمقابض الأبواب، والتهوية الجيدة.

وفيما يخص الأدوات الشخصية، لا يجب التخلص منها، إذ ينبغي تعقيمها وتجنب مشاركتها مع الآخرين، بينما يجب التخلص من النفايات داخل السيارة وتعقيم الأسطح والتهوية الجيدة.