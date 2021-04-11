ضوابط في العمرة.. منع الأطفال والمركبات غير المصرحة "المركزية"

يُشترطُ التحصينُ بنوعٍ من 3 لإصدار التصاريح.. "محصن وجرعة أولى ومتعافٍ"

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك من خلال تطبيق "اعتمرنا" و"توكلنا".

ويُشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاث لإصدار التصاريح، وهي: (محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعافٍ).

ولفتت الوزارة إلى أنه لن يُسمح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ويمنع اصطحاب الأطفال.